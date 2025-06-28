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TRT Haber 28.06.2025 08:57

Siber suçlulara 48 ilde operasyon: 284 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlularla mücadele kapsamında son bir haftada 48 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 284 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Siber suçlulara 48 ilde operasyon: 284 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"Nitelikli Dolandırıcılık", "Yasa Dışı Bahis", "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi", "Nitelikli Hırsızlık" ve "Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik 48 il merkezli operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, bu operasyonlarda 284 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Şüpheliler dolandırıcılık için çeşitli yöntemler kullandı

Paylaşımında operasyonun detaylarına da yer veren Yerlikaya, şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve 'oltalama' (Phishing) siteleri üzerinden 'yüksek kazanç vaadiyle yatırım, düşük faizli kredi, ürün satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi."

48 ilde eş zamanlı operasyon

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli yürütülen operasyonların Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında ilgili savcılıklarca soruşturma başlatıldığını aktardı.

Paylaşımının sonunda operasyonları gerçekleştiren birimleri tebrik eden Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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