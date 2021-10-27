Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye genelinde 21-24 Ekim tarihlerinde eş zamanlı olarak ışık donanımları ve kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 144 bin 285 araç ve sürücünün kontrol edildiği denetimlerde, 952 aracın ışık donanımının eksik veya arızalı olduğu, 2015 sürücünün ışık donanımını uygunsuz kullandığı, 1926 sürücünün araçlarında aykırı ışık donanımı bulundurduğu, 130 araçta arka reflektör yansıtıcı olmadığı tespit edildi.

Denetimler sonucu 14 bin 217 kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı, 1333 araç trafikten men edilirken, 519 sürücü belgesi de geçici olarak geri alındı.

15 bin 584 hız ihlali

Hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla 23-24 Ekim tarihlerinde ülke genelinde "hız denetimleri" gerçekleştirildi.

Denetimler sonucu 15 bin 584 araç sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek işlem uygulandı.

Emniyet kemeri denetimi

20-21-22 Ekim tarihlerinde ise eş zamanlı olarak emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 16 bin 965 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı, 28 araçta ise çocuk bağlama kemerinin bulunmadığı tespit edildi.