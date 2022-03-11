Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana’nın doğusu, K. Maraş'ın güneybatısı ile doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, İskenderun Körfezi’nde güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.