İstanbul'da kar belli aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kontrollü geçiş sağlanıyor

Vali Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametinden gelen tır ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı.

Yerlikaya şunları söyledi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul’a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir."

Otogarlardan otobüslere çıkış yasağı

Yoğun kar yağışı şehirlerarası ulaşımı da etkiledi. Harem, Esenler ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durduruldu.

"Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım"

Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da uyardı:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde."

12 saat yoğun yağış uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, İstanbul'da devam eden kar yağışıyla ilgili tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Karaismailoğlu, "Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık. Orada da herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için olağanüstü bir mücadele göstereceğiz" dedi.

