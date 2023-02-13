Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığa bağlı kurumların misafirhaneleri, şantiyeleri ve idari binalarının depremzedelerin kullanımına açıldığı belirtilen açıklamada, bölgeye konteyner ve çadır desteğinin de sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, deprem bölgesindeki vatandaşların borç nedeniyle kapatılan cep telefonu hatlarının açıldığı, hatlarına ücretsiz arama-internet tanımlandığı vurgulandı.

"Deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergahımız bulunmamaktadır"

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) 3 bin 750 personel, 2 bin 473 araç ve ekipmanıyla sahada çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremlerden sonra bölgede yürütülen çalışmalarla yol ağımızda tespit edilen hasarlara müdahale edilmiş ve ulaşım sağlanmıştır. Deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergahımız bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 99 kara yolu denetim istasyonundaki denetim çalışmaların geçici durdurulduğuna işaret edilerek, hasar gören yollardaki çalışmalara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Depremin ardından ilk 24 saat içinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe Kavşağı ile Gaziantep Batı Kavşağı arasındaki yol ve viyadüklerde oluşan hasarların geçici onarımı yapılarak, yol trafiğe açıldı. Kahramanmaraş-Göksun-6. Bölge Hududu yol güzergahında bulunan tünellerden 2 bin 515 metrelik Mehmet Akif İnan Tüneli'nin Göksun istikametinde sağ tüpünde yol üstyapısında hasar tespit edildiği için güvenlik amacıyla trafik sol tüpten kontrollü olarak sağlanmaktadır. 2 bin 878 metrelik Aşık Mahsuni Şerif Tüneli'nde meydana gelen hasar giderilerek, ulaşım her iki tüpten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Osmaniye-Gaziantep il sınırı-Kilis devlet yolu ayrımı-Nurdağı-Gaziantep yoluna düşen kayalar kaldırıldı. Hatay-Nurdağı yolunun belirli kesimlerinde hasar tespit edilirken ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Hassa-Kırıkhan devlet yolu ayrımı-Reyhanlı-Cilvegözü Sınır Kapısı yolunda da trafik bölünmüş yolun solundaki kesiminden sağlanmaktadır. Hasar gören Antakya-Reyhanlı yolunda ve güzergah üzerinde bulunan Hitit köprülerinde meydana gelen hasar sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarla güzergah dün itibarıyla hafif araç trafiğine açıldı. Hatay-Reyhanlı kesimindeki ağır taşıt trafiği, yolun belirli kesimlerinden, Demirköprü Mahallesi güzergahı üzerinden alternatif servis yolundan sağlanıyor. Hatay Havalimanı yolu da meydana gelen hasarlar onarılarak trafiğe açıldı."

Depremzedelerin tahliyesi için 158 tren seferi düzenlendi

Depremlerde 1275 kilometre demir yolu hattının etkilendiği, 1060 kilometrelik bölümde çalışmaların tamamlanarak buraların trafiğe açıldığı kaydedilen açıklamada, bu sayede Mersin-Adana-Osmaniye-İskenderun, Adana-Niğde-Kayseri-Ankara ile Sivas-Malatya-Elazığ ve Diyarbakır yönlerine kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, afet bölgesinden tahliye işlemlerinin de sürdüğüne dikkat çekilerek, "Depremzede vatandaşlarımızın, depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinden tahliyeleriyle aktarmalı olarak diğer bölgelere sevklerinde, sefere konulan ilave trenler ve tarifeli trenlerimizin hiçbirinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın ücretsiz olarak seyahatleri sağlanmaktadır. Tahliyeleri gerçekleştirmek için afet bölgesinden 158 tren seferi düzenlendi, afetten etkilenen yaklaşık 30 bin vatandaşımızın tahliyeleri gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Afet bölgesinden vatandaşların tahliyelerini sağlamak için Sivas-Ankara-Konya-Karaman-Kayseri-Isparta-Burdur-Denizli-Uşak-Kütahya gibi illere yönelik ilave seferler başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Yolcu vagonları, eğitim ve sosyal tesisler aracılığıyla 6 bin kişilik barınma imkanı sağlandı. 458 gönüllü doktor ve 2 bin 700 askeri personel YHT setleri, DMU (dizel) setleri ve konvansiyonel trenlerle deprem bölgesine sevk edildi. Deprem bölgesinde çalışan iş makinesi, ambulans gibi araçlara 30 bin litre yakıt desteği sağlandı. Bölgeye 27 yardım treniyle yaşam malzemeleri, 108 yaşam konteyneri, 42 seyyar tuvalet, 69 vagon gıda, su, giyim, ısıtıcı, hijyen ve insani yardım malzemesi taşındı. Bölgenin acil ihtiyacı olan akaryakıt temini için akaryakıt trenlerinin bölgeye sevki sağlandı."

659 kişi deniz yoluyla tahliye edildi

Özellikle Hatay'a ulaştırılacak yardımlarda deniz yolunun da alternatif olarak kullanıldığı vurgulanan açıklamada, İskenderun Limanı'ndaki yangının tam olarak söndürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, hurdaya dönmüş yaklaşık 1500'den fazla konteynerin tek tek istiften çekildiği belirtilerek, bundan sonraki süreçte de yanan konteynerlerin sahadan alınarak limanın rehabilite edilmesinin planlandığı bildirildi.

İskenderun Limanı'na Ro-Ro ve yolcu gemilerinin yanaşarak insani yardımların da ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem bölgesine deniz yoluyla insani yardım ve özellikle iş makinelerini nakliye etmek için ilk gemiler İstanbul, İzmir ve KKTC'den ilk 24 saatte yüklenmeye başlandı. 12 ticaret gemisinden 8'i İskenderun Körfezi limanlarına, biri Mersin'e bugüne kadar yüklerini boşalttı. Bu 9 gemide, 290 tır insani yardım malzemesi, vinçler dahil 338 iş makinesi, 4 yüklü akaryakıt tankeri ve 809 destek personeli bulunmaktadır. Bu gemilerin dönüşlerinde 659 vatandaşımız deniz yoluyla bölgeden tahliye edilmiştir. Ayrıca, 38 büyük balıkçı gemisi ile Mersin ve Adana'dan sürekli insani yardım malzemesi, seyyar tuvaletler ve jeneratör gibi gıda ve diğer yardım malzemeleri kara trafiğini baypas edilerek Çevlik Balıkçı (Samandağ) Barınağı'na gönderilmiş olup, bu faaliyete devam edilmektedir. Ayrıca bu tekneler dönüşlerinde tahliye operasyonu da gerçekleştirmeye devam etmektedir."

Deprem bölgesine 2 bin 644 ton insani yardım ulaştırıldı

Depremden etkilenen havalimanlarına düzenlenen insani yardım ve tahliye amaçlı uçuşların, emniyetli ve çoklu koordinasyon yapılarak gerçekleşmesinin sağlandığına işaret edilen açıklamada, afetten etkilenen illerdeki havalimanlarında hava trafik kontrol hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla 174 hava trafik kontrolörü ve havacılık bilgi yönetim uzmanı ile elektronik hizmetlerinde 66 personelin görev yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, 4 mobil kule, 32 hava trafik kontrolörü ve 8 havacılık bilgi yönetimi uzmanının bölgeye hızlıca sevk edildiği belirtilerek, "Bir yandan operasyonların aksamadan devamı için gerekli çalışmalar titizlikle yürütülürken diğer yandan da meydana gelen hasarların tespit ve onarımı için 156 mühendis ve teknik personel bölgeye gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Adana, Şanlıurfa GAP, Diyarbakır, Kahramanmaraş ile Gaziantep havalimanlarının insani yardım amaçlı uçuşlar öncelikli olmak üzere tüm uçuşlara açık hizmet verdiği vurgulanan açıklamada, Hatay, Malatya ve Adıyaman havalimanlarının sadece insani yardım, ambulans ve askeri uçuşlar için hizmet sağladığı bildirildi.

Açıklamada, deprem bölgesi havalimanlarında toplam 4 bin 932 uçuş trafiğinin gerçekleştirildiğine dikkati çekilerek, tahliye amaçlı uçuşlarla toplam 205 bin 526 depremzedenin diğer illere transferinin sağlandığı, 2 bin 644 ton insani yardım malzemesinin de deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldığı kaydedildi.