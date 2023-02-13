Deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdüren Meclis Başkanı Şentop, ilk olarak Kilis Zeki Taşçı İlköğretim Okulu bahçesinde kurulu konteynırlarda kalan aileleri ziyaret etti.

Kilis'teki yardım faaliyetleriyle ilgili yetkililerden bilgi alan Şentop, bölgede yardım malzemelerini toplayarak büyük bir merkezden dağıtımını sağlayan sivil toplum kuruluşlarından İHH'nın Kilis lojistik merkezinde incelemelerde bulundu. Mustafa Şentop, yardım malzemeleri ve yemek dağıtımına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde görerek, yetkililerden bilgi aldı. Şentop'un Kilis'teki ziyaretlerinde bölge milletvekilleri de hazır bulundu.

[Fotoğraf: AA]

TBMM Başkanı Şentop daha sonra Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki çadır kent ile Masal Park çadır kentini ziyaret ederek, burada kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Şentop'a, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve bölge milletvekilleri de eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]