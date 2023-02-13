Milli Eğitim Bakanı Özer, bir özel televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, depremden etkilenmeyen 71 ilde eğitim öğretimin 20 Şubat'ta başlayacağını hatırlattı.

Depremin yaşandığı 10 ilde ise Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 20 bin 868 binasının bulunduğunu bunlardan 24'ünün yıkıldığını 83'ünün ağır hasarlı olduğunu aktaran Özer, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte bu haftanın içerisinde tüm okul binalarımızın hasar tespit raporunu çıkaracağız, şubat ayının sonuna kadar bu süreci tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

"Biz okulların 1 Mart'ta başlayacağını açıklamadık, 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verdiğimizi açıkladık"

Deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verildiğini anımsatan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamuoyunda özelikle bu 10 ilden bazı sorular geldi, 1 Mart'ta başlayacağını açıklamadık, 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verdiğimizi açıkladık. Belki 1 Mart'ta bu 10 ilin bazılarında eğitim öğretime başlamayacağız. Ama bizim Bakanlık olarak hedefimiz sanki 1 Mart'ta başlayacakmış gibi tüm önlemlerimizi, tüm çalışmalarımızı, tüm planlamalarımızı nihayetlendirebilmek. Burada da bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız, ilçe bazlı değerlendirme, okul bazlı değerlendirme yapacağız."

Depremin olduğu illerde tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacaklarını aktaran Özer, "Bakanlık olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte koordineli bir şekilde zaten süreci yönetiyoruz. Ben inanıyorum ki bir hafta içerisinde tüm bu süreçleri tamamlamış olacağız, alacağımız kararları tüm illerimizle paylaşacağız" diye konuştu.

"Şu ana kadar 2 bin öğrenci 71 ile nakillerini aldırdı"

Özer, 10 ildeki öğrencilerin 71 ile nakilleriyle ilgili, "Şu ana kadar 2 bin öğrenci 71 ile nakillerini aldırdı. İnanıyorum ki bu hafta içerisinde bu sayı giderek artacak. Ayrıca özel öğretim kurumlarındaki yüzde 3 burslu öğrenci kabul etme şartını da yüzde 10'a çıkardık, yüzde 7'yi bu illerden o illere gidecek öğrencilerimiz için kullanacağız" dedi.

Deprem bölgesindeki illerde hayatını kaybeden öğretmenlerin yerine yeni atamaların yapılıp yapılmayacağına dair soruyu Bakan Özer, şöyle yanıtladı:

"Bunlarla ilgili tüm planlamalarımızı yapıyoruz, ihtiyaç olması durumunda yeni öğretmen atamalarımızı da yapacağız. Bugün yeni bir çalışma daha yaptık, onu nihayetlendirdik. Bu bölgedeki öğretmenlerimizin diğer illere görevlendirilmesiyle, mazeretle, sağlıkla ilgili görevlendirme süreçlerini bu hafta içerisinde başlatacağız. Eğitim öğretimin devam etmesiyle, öğretmenle ilgili neye ihtiyacımız varsa onları hızlı bir şekilde atama, görevlendirme yoluyla karşılayacağız."

Diğer illerde çalışıp deprem bölgesinde ailesi olan öğretmenlerin durumuna ilişkin ise Özer, "O öğretmenlerimizin hepsini idari izinli sayıyoruz. Şu anda bölgeye başka illerden gelen öğretmenlerimiz, yakınlarını kaybeden öğretmenlerimiz var, onların hepsi şu anda idari izinli. Aynı zamanda psikososyal destekle ilgili de o öğretmenlerimize her zaman destek veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının tüm imkanları öğretmenlerimizin yanında" diye konuştu.

'Koşulların durumuna göre sınav tarihini belirleyeceğiz'

Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihini henüz açıklamadıklarını belirtti, depremin ardından koşulların durumuna göre tarihin belirleneceğini söyledi.

Özer, LGS'de 8'inci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) da 12'nci sınıfın ikinci dönem konularının sınav kapsamına alınmadığını hatırlattı.

"Öğrencilerimizin psikososyal sağlamlığını artırmak için bir merkez kurduk"

Bakanlık olarak depremzedeler için günlük 2 milyon sıcak yemek ve 1 milyon 600 bin ekmek üretildiğini, MEB AKUB ekiplerinin 5 bin öğretmenle arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, 4 bin psikolojik danışman ve rehber öğretmenin sahada görev yaptığını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Burada öğrencilerimizin psikososyal sağlamlığını artırmak için bir merkez kurduk, çocuklarımızı burada toplayıp rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız oyun oynatıyorlar, etkinlik yapıyorlar ve onlara psikolojik destek sunuyorlar. Şu ana kadar bunlardan Türkiye'de 187 tane kurduk, Türkiye'de 10 ildeki tüm çadır merkezlerimize kuracağız, adım adım aldığımız kararları uyguluyoruz artık. Çocuklarımızın bu travmayı mümkün olduğu kadar hızlı atlatabilmeleriyle ilgili onların sosyalleşmesine, birlikte dertleşmesine, birlikte oyun oynamasına fırsat veren mekanlar oluşturuyoruz."

Psikososyal destek merkezinde afetzedelerle bir araya geldi

Özer, Malatya'daki Mili Eğitim Bakanlığı psikososyal destek merkezini ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarla sohbet etti.

Çadırlara konuk olan Özer, rehber öğretmenlerden yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Özer, psikososyal destek merkezi ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklar, bizlere milletimizin emanetidir. Öğretmenlerimiz deprem bölgesinde, emanetlerinizin yanı başındalar. Evlatlarımıza sevgiyle sarılıp geleceğe umutla inanarak aşacağız bugünleri" ifadesini kullandı.

Deprem bölgesindeki okullarımızda binlerce vatandaşımızı misafir ediyoruz. Malatya Erman Ilıcak Fen Lisemizde konaklayan 1000’e yakın vatandaşımızı ziyaret ettik.



Devletimizin yardım eli her bir vatandaşımıza uzanıyor.



Beraberiz Türkiye???????? pic.twitter.com/TAMMOgGL8n — Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) February 13, 2023

Yaklaşık bin depremzedenin konakladığı Erman Ilıcak Fen Lisesi'nde incelemelerde bulunan Özer, ziyaretine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.