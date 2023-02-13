Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okullarda üretilen 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine gönderildi
Milli Eğitim Bakanlığı, depremzedeler için okulların fırınlarında ekmek üretiyor. Ekmekler depremden etkilenen 10 ile gönderiliyor. Günlük 1 milyon 600 bin ekmek üretiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okullardaki fırınlarda üretilen 1,6 milyon ekmeğin bölgeye ulaştırıldığını açıkladı.
MEB'den yapılan açıklamada, depremin ilk anından itibaren okullardaki fırınlarda ekmek üretildiği ve 10 ile gönderildiği, bu kapsamda 1,6 milyon ekmeğin bölgeye ulaştırıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Fedakar öğretmen, öğrenci, usta öğretici, veliler ve tüm çalışma arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Deprem Ekmek Kahramanmaraş
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