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TRT Haber 10.01.2024 10:03

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Rusya ordusunu çekmeden barış görüşmesi olmaz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rus ordusu çekilmedikçe barış görüşmesi yapılamayacağını belirterek, "Rusya ile bu şartlarda barış, Ukrayna'da bir ihanet olarak kabul ediliyor" dedi. ABD'nin Gazze'ye saldıran İsrail'e verdiği desteğin, Ukrayna'ya olan silah tedarik hacmini ve sürecini etkilediğini de belirtti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi.

Bodnar, iki yıldır devam eden savaşla ilgili şunları aktardı:

"İstanbul’da başarılı bir şekilde gerçekleştirilen müzakereler, Ukrayna'nın doğusunda düzenlenen saldırılarla bitti. Rusya ile bu şartlarda barışın sağlanması Ukrayna'da bir ihanet olarak kabul ediliyor. Bir milyondan fazla Ukraynalının silahı var. Şu anda 'Rusya ile barışıyoruz' demek toplumu bölmek demektir. Rusya ordusunu çekmeden barış görüşmesi olmaz."

Ukrayna'nın yeni ticaret rotası

Tahıl koridoru sürecine değinen Bodnar, "Buğday fiyatlarını sabit tutmak Türkiye ve Ukrayna'nın başarısıdır" dedi.

Bodnar, Ukrayna'nın kendi girişimleri ile oluşturduğu yeni rotaya dair bildi verdi.

"Bu alışılan yollardan daha uzun ama yalnızca tahıl değil sivil her ürünü kapsıyor. Eylül ayından itibaren sadece Odessa'dan 500’den fazla gemi çıktı, 14 milyon ton ürün taşındı. Rusya bu koridoru engellemek için elinden geleni yapıyor."

Büyükelçi'ye, İsrail'in Gazze Şeridi"ne başlattığı saldırıların etkileri de soruldu.

Bodnar, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin, Ukrayna'ya olan silah tedarik hacmini ve sürecini etkilediğini söyledi.

Türkiye ile savunma sanayiindeki iş birliği

Büyükelçi Bodnar, ülkesinin Türkiye ile savunma sanayiindeki iş birliğine de dikkat çekti.

"ANKA-3 için yeni motor siparişleri var. Ukrayna şirketlerinden biri şu anda KAAN için de motor üretme ihalesine girdi. Ukrayna motoru kullanan başka şirketler de bulunuyor. Roketlerden bahsediyorum. Öte yandan BAYKAR'ın Ukrayna'daki fabrikasının yapımı da sürüyor." 

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