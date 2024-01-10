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Gündem
TRT Haber 10.01.2024 09:38

Depremzede habercilerin buruk günü

Asrın felaketinde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında yitip gidenlerden 23'ü haberciydi. Birçoğu aileleri ile birlikte uykuda can verdi. Yaralı kurtulanlar kaybettikleri meslektaşlarının yasını tutuyor. Onlardan biri de TRT Haber Hatay Muhabiri Hasan Yetmez.

TRT Haber Hatay Muhabiri Hasan Yetmez, asrın felaketini yaşayan depremzede habercilerden biri...

Hasan Yetmez depremde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"15,5 saat enkaz altında kaldım. Benim en büyük şansım kafama darbe yemedim. Sadece üst tavan çöktü bir de tavanın yanındaki kolon ayağıma geldi. Dizden kalçama kadar 4 tane kırık vardı, kolon da ayağımın üzerindeydi."

"Arkadaşımla evimin arasında cadde vardı, sabah o cadde yoktu"

Habere gittiği iki arkadaşını depremde kaybeden Yetmez şunları söyledi:

"DHA ve İHA'da çalışan çok değerli iki muhabir arkadaşımı kaybettim. Son gece beraberdik biri sağımda biri solumda oturuyordu. Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa maçını birlikte izledik. DHA muhabiri arkadaşımla, aynı arabada eve döndük. Evlerimiz yan yanaydı, aramızda cadde vardı sabahleyin yoktu."

6 Şubat depremlerinde 23 gazeteci hayatını kaybetti

Asrın felaketinde toplam 23 haberci vefat etti.

Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabiri İzzet Nazlı, eşi ve çocuklarıyla Hatay'da can verdi. İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Gökhan Aklan da depremde hayatını kaybedenler arasındaydı. Anadolu Ajansı Hatay Muhabiri Burak Milli de eşi ve 5 aylık bebeğiyle enkaz altında kaldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Hasan Yetmez için buruk geçiyor.

Hem mesleğinden ayrı kalmanın hem de meslektaşlarını kaybetmenin hüznünü yaşıyor. Ankara'da süren tedavisinin ardından mesleğine geri döneceği günü iple çekiyor.
 

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