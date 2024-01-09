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Gündem
AA 09.01.2024 18:26

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgızistan Meclis Başkanı Şakiyev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgızistan Meclis Başkanı Şakiyev tarafından kabul edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kırgızistan Meclis Başkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Şakiyev ve Fidan arasındaki görüşmede, ikili siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin artırılması ile parlamentolar arası işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Bakan Fidan görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un selamlarını Şakiyev'e ileterek "Asıl amacımız iki kardeş halk arasındaki kardeşliği ve dostluğu güçlendirmektir" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin artırılmasında parlamentoların rolüne dikkati çeken Fidan, Kırgızistan Meclis Başkanı'na bu alandaki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Şakiyev de Fidan'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeye katkı sağlayacağının altını çizerek "Parlamentolar arası ilişkileri ikili ve uluslararası çerçevede genişletmek temel amacımızdır" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Kırgızistan'ın en büyük ticari ve ekonomik ortaklarından biri olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaretin arttığını belirten Şakiyev, "Bu tempoyu daha da artırarak ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Kırgızistan
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