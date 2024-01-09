İyi Parti'de istifalar sürüyor: Antalya il yönetiminden 6 kişi istifa etti

İyi Partide sular durulmuyor...

Partiden peş peşe gelen istifa haberlerine bu kez Antalya eklendi. Parti il yönetimine bayrak açan 6 il yöneticisi istifa etti.

İl Yönetim Kurulu üyesi Ali Deniz, beraberindekilerle Kaleiçi Yat Limanı'ndaki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiklerini söyledi.

Göreve geldikleri üye sayısının Antalya'da yüzde 50 azaldığını savunan Deniz, "99 kişiden 40 kişiye düşmüş olan yönetiminizle daha ne kadar görevde kalmayı düşünüyorsunuz? Geçen hafta yapılan İlçe Başkanları toplantısında Kepez İlçe Başkanının il yönetim kurulundan 40 istifa var" diye konuştu.

Deniz, partiden istifa edenlerin de olduğuna değinerek, İYİ Parti Antalya milletvekillerine ulaşamadıklarını, görüşme gerçekleştiremediklerini bildirdi.