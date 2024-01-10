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Gündem
TRT Haber 10.01.2024 08:14

FETÖ'cülere "Kıskaç-3" operasyonu: 38 gözaltı

12 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kıskaç-3” operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.

FETÖ'cülere "Kıskaç-3" operasyonu: 38 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, FETÖ’ye yönelik 12 ilde eş zamanlı olarak “Kıskaç-3” operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

38 şüpheli yakalandı

Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri de paylaştı:

Örgütün sözde “askeri gizli yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Konya merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Örgütün “güncel yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

Örgütün sözde “öğrenci yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen Ordu, İstanbul ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Örgüt içerisinde Bank Asya’da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir ve Konya’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Düzce, İstanbul ve Denizli olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda toplam 38 şüpheli gözaltına alındı.

"FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız"

Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale, çok miktarda para ve ziynet eşyasına el konuldu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli irademize darbe yapmaya kalkışan FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hain FETÖ’ye göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz."

 

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