Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna’dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ’a ulaştı
[Fotograf: AA]
‘Tahıl Koridoru’ anlaşması çerçevesinde Ukrayna’dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan "Thoe" adlı gemi Tekirdağ’a yanaştı.
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan 3 bin ton ayçiçeği tohumu yüklü Marşal Adaları bayraklı "Thoe" isimli gemi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarına demirledi.
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ekipleri gemide denetim yapacak, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üründen numune alacak.
Analiz sonucuna göre gemideki ayçiçeği tohumu, Tekirdağ'daki özel bir limanda indirilecek ve buradan işlenmek üzere Trakya'daki fabrikalara dağıtılacak.
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