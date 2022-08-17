Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan 3 bin ton ayçiçeği tohumu yüklü Marşal Adaları bayraklı "Thoe" isimli gemi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarına demirledi.

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ekipleri gemide denetim yapacak, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üründen numune alacak.

Analiz sonucuna göre gemideki ayçiçeği tohumu, Tekirdağ'daki özel bir limanda indirilecek ve buradan işlenmek üzere Trakya'daki fabrikalara dağıtılacak.