Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiçekalan Hudut Karakolu'na terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Cirnooğlu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na dün terör örgütünce saldırı düzenlenmiş, saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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