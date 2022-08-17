Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında staj yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin dört bir yanında altyapı projelerinin şantiyelerinin bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, bölgelerin gelişmesi için öncelikle ulaşımın gerekli olduğunu, son 20 yıldaki büyük projeler sayesinde artık ülkenin kendi mühendislik çözümlerini üreten, yaptığı işleri dünyaya da ihraç eden konuma geldiğini söyledi.

Karaismailoğlu, son 20 yılda 183 milyar dolarlık ulaştırma altyapı yatırımı yaptıklarına dikkati çekerek, bunun 112,4 milyar dolarını kara yollarına, yaklaşık 37 milyar dolarını da demir yoluna ayırdıklarını bildirdi. Bundan sonra demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine geçtiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, 2053 yılına gelindiğinde 52 ilin hızlı trenle birbirine bağlanmış olacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, devlet olarak gelecek yıllarda karşılarına çıkacak engelleri tespit ederek önceden önlemlerini aldıklarını, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de bu önemli projelerden biri olduğunu dile getirdi.

İstanbul Havalimanı'nın bir gurur projesi olduğunu belirten Karaismailoğlu, burada yıllık 120 milyon yolcu kapasitesi olduğunu, ilerleyen dönemlerde bunun 240 milyona çıkabileceğini söyledi.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar avroluk yatırım yapıldığını, işletme süresince devlete 26 milyar avro kira geliri sağlanacağını belirterek, Anadolu'da da birçok altyapı yatırımı yapmaya devam ettiklerini, ülkenin her köşesinde mühendislik açısından çok değerli projelere imza attıklarını bildirdi.

Stajyerlere, Bakanlığın İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Antalya Havalimanı, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü gibi dev yatırımların çevreye ve ekonomiye olan etkilerini anlatan Karaismailoğlu, "2024'e geldiğimizde bütün projelerin gelir ve giderleri birbirini dengelemeye başlayacak. 2024 yılından sonra bu projelerden artık gelir almaya başlayacağız. Biz 2036'dan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak artık kamu bütçesinden hiçbir kaynak almadan kendi gelirimizi üreten bir bakanlık haline geleceğiz." diye konuştu.

Bakanlığın haberleşme yatırımlarına da değinen Karaismailoğlu, Türksat'ın pandeminin zorlu koşullarına rağmen bir yılda uzaya iki uydu fırlattığını, 2023 yılında da yerli ve milli Türksat 6A'yı göndereceğini söyledi.

"Yap-işlet-devret tartışmaları dezenformasyona gidiyor"

KÖİ projelerine ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"KÖİ yap-işlet-devret projeleri kamu önünde çok tartışılıyor. Bu tartışmalar dezenformasyona gidiyor. Bu teknik konuları kötü siyasete alet etmek isteyenler maalesef rakamları çarpıtıyorlar. Sonuçta bir işin yapım maliyeti vardır. Eğer paranız varsa devlet bütçesinden yaparsınız ancak bizim kısıtlı bütçelerimiz vardı. Bu kadar büyük işi aynı anda yapabilmemiz için ilave finans modeli üretmemiz gerekiyordu. Biz 183 milyar dolarlık yatırım yaptık, bunun sadece yüzde 20'sini KÖİ ile yaptık, 38 milyar dolarlık bir bütçe ürettik kendimize. Bu projeleri kısa sürede yaparak, Anadolu'nun farklı bir köşesinde, bölgesi için çok kıymetli projeleri de devlet bütçesiyle bitirdik."

Karaismailoğlu, merkezi yönetim bütçesiyle altyapı ihtiyaçlarında kullanılacak finansman için KÖİ projeleri yaptıklarını ifade ederek, bunların tasarım, yapım, işletme, bakım-onarım ve devlete devredileceği sırada da yenileme maliyetlerinin olduğunu, söz konusu unsurları özel sektörün karşıladığını dile getirdi.

Bu yatırımların zaman ve yakıt tasarrufu, emisyon azalımı, trafik rahatlığı gibi çok sayıda avantaj sunduğunu belirten Karaismailoğlu, "20 yılda bu kadar büyük işler yaptık ama bizim hedeflerimiz büyük. 2053'e kadar neler yapacağımız, hangi sektöre, ne kadar yatırım yapacağımız belli." değerlendirmesinde bulundu.

"Sizler de ülkemizin büyümesi için katkı vereceksiniz"

Karaismailoğlu, yaptıkları işlerin arkasında olduklarını, Türkiye'nin ihracat rakamlarının 250 milyar dolarlara yükselmesinin ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmasının bu altyapı yatırımları sayesinde olduğunu vurguladı.

Türkiye'de işlerin çok iyi gittiğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"(Stajyerlere) Aramıza katıldığınız zaman sizler de ülkemizin büyümesi için katkı vereceksiniz. Çalışma hayatım başlayalı yaklaşık 28 yıl oldu, geriye baktığınızda uzun yıllar geçiyor. Bu süreçte önünüze taş koyanlar olacaktır ama siz motivasyonunuzu bozmadan, azimle, kararlılıkla devletinizin, milletinizin menfaati doğrultusunda çalışarak bir yerlere geleceksiniz. Sabır ve çalışmak gerekiyor, hepinize hayatınızda başarılar diliyorum."

Karaismailoğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtlayarak, haberleşmeye her geçen gün daha fazla önem verdiklerini, bunu aynı zamanda bir güvenlik meselesi olarak gördüklerini sözlerine ekledi.