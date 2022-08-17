Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 22 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa Birecik hudut karakoluna yapılan saldırı sonrası terör hedeflerinin ateş altına alınması sonucu toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi.
Şanlıurfa sınır hattına düzenlenen havan saldırısında 2 asker şehit düşmüştü. Saldırıya misliyle karşılık verildi. 22 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verildi.
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