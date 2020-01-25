İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'ın merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra 3 bakan kameraların karşısına geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık"

Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, Elazığ'da da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. 22 vatandaşımız göçük altında. 5 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık. Şu anda bizim elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı.

"Kurum ve kuruluşlarımız Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde hareket ediyor"

Enerji, ulaşım, doğal gaz, altyapı konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Büyün kurum ve kuruluşlarımız Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde hareket ediyor. Gece yemek, battaniye, çadır ihtiyacı daha önce belirlenen bölgelerin tamamından sevk edildi. 6 aşevi Elazığlı hemşehrilerimize sabaha kadar yemek çıkardı.

Adıyaman cezaevi boşaltılıyor

Adıyaman cezaevinin boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda bir karar alındı.

"Arama kurtarma ekiplerine en büyük yardımımız sessiz olmak"

Arama kurtarma ekipleri bütün profesyonellikleri ile görevinin başındadır. Onlara en büyük yardımımız sessiz olmaktır.

Sağlık Bakanı Koca: Durumu kritik olan herhangi bir hastamız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

22 vatandaşımızı kaybettik, 18 vatandaşımız yaralı. Şehir hastanemiz başta olmak üzere çalışan personelimiz yoğun bir gayret içinde hizmet etmiş oldular. Sağlık kuruluşlarına başvuran 1031 kişiden 382'si yaralıydı. Serviste takibi yapılan 128 hastamızdan 34'ünün tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Durumu kritik olan herhangi bir hastamız yok. Gece boyunca ameliyat edilen 8 hastamız oldu. Personel sayımıza ve ambulans sayımıza takviyeler yaptık. 4 donanımlı sahra hastanesi kuruluma hazır halde bulunuyor. Şu anda bu hastaneleri kurmaya ihtiyaç yok, ama her ihtimale karşı hazır halde tutuyoruz. Ambulans helikopterlerimiz de hazır olarak bekliyor.

Bakan Kurum: Elazığ'da 5 binamız yıkık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Bakanlığımıza bağlı 184 ekibimizle üst yapıda hasar tesis çalışmalarını sürdürüyoruz. Altyapı hasar tespit çalışmaları da yapılıyor. Elazığ'da 5 binamız yıkık. Ağır hasarlı ve hafif hasarlı bir çok binamız var. Bölgemizde herhangi bir altyapı sorunumuz bulunmamaktadır. Mustafa Paşa mahallesi ve Sürsürü mahallesinde 2 enkaz çalışması devam ediyor. Bu enkazların yanındaki binalar tehlike arz ediyor. Kurtarma çalışmaları güvenli bir şekilde devam ediyor.

Depremzedelere nakdi yardım

Bakanlıklarımızla, yaralı ve vefat eden vatandaşlarımıza nakdi yardım yapmak amacıyla ailelere valiliğimiz bugün itibarıyla nakdi yardımları yapacaklar. Bunlar acil ihtiyaçları gidermek üzere yapılmış yardımlardır. Ziraat Bankamız bugün bankamızı faaliyete geçirmiştir. Valiliğimiz vatandaşlarımıza kurulan komisyon çerçevesinde nakdi yardımları yapacaktır.

"Malatya'da 25 yıkık binamız var"

Malatya'da 25 tane yıkık binamız var. Yıkık binaların kerpiç ve yığma yapılardan olduğu görüldü.

"Hafif ve ağır hasarlı binalara girmeyin"

Hafif ve ağır hasarlı binalara bu aşamada kimse girmemeli, artçı sarsıntılar devam ediyor.

"Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak"

6,8 büyüklüğünde depremi yaşadıysak, sadece 5 bina yıkıldıysa bu aldığımız önlemler sayesindedir. Hızlı bir şekilde tüm ihtiyaçlar karşılanacak. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak şekilde süreç yürütülecektir.

Kaynak: TRT Haber