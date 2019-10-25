Twitter'dan terörist Mazlum'a onaylı hesap25 Ekim 2019 Cuma 13:58 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 15:25
Barış Pınarı Harekatı sırasında TRT World'ün içeriklerini sınırlayan Twitter, bu kez de Terörist Mazlum Kobani'niye verdiği onaylı hesapla gündemde.
Barış Pınarı Harekatı sırasında, hiçbir uluslararası basın kuruluşuna uygulamadığı tarzda bir içerik sınırlamasını TRT World'e uygulayan ve gerçeklerin anlatılmasını engelleyen Twitter, terör örgütlerine kucak açmaya devam ediyor.
Sosyal medya sitesi, 196 ülkede kırmızı bültenle aranan terörist Mazlum Kobani'ye (terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin) onaylı hesap (mavi tık) verdi.
Terörist Mazlum'un hesabında "Suriye Demokratik Güçleri Başkomutanı resmi hesabı" ifadesi yer alıyor.
İlk paylaşımını 23 Ekim'de yapan teröristin takip ettiği isimler arasında Nikki Haley, Emmanuel Macron, Trump, Lindsey Graham gibi isimler yer alıyor.
Mavi tik nedir?
Mavi tik rozeti, Twitter tarafından onaylanmış hesaplara veriliyor. Sahteciliğin önüne geçmek için hesap isimlerin yanında bulunan bu rozet, hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlıyor.
Kaynak: TRT Haber