Barış Pınarı Harekatı sırasında, hiçbir uluslararası basın kuruluşuna uygulamadığı tarzda bir içerik sınırlamasını TRT World'e uygulayan ve gerçeklerin anlatılmasını engelleyen Twitter, terör örgütlerine kucak açmaya devam ediyor.

Sosyal medya sitesi, 196 ülkede kırmızı bültenle aranan terörist Mazlum Kobani'ye (terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin) onaylı hesap (mavi tık) verdi.

Terörist Mazlum'un hesabında "Suriye Demokratik Güçleri Başkomutanı resmi hesabı" ifadesi yer alıyor.

İlk paylaşımını 23 Ekim'de yapan teröristin takip ettiği isimler arasında Nikki Haley, Emmanuel Macron, Trump, Lindsey Graham gibi isimler yer alıyor.

Mavi tik nedir?

Mavi tik rozeti, Twitter tarafından onaylanmış hesaplara veriliyor. Sahteciliğin önüne geçmek için hesap isimlerin yanında bulunan bu rozet, hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlıyor.

Kaynak: TRT Haber