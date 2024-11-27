Puslu 1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.11.2024 11:03

Tütün mamullerinin üretim ve ticaretine yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamullerinin kayıt dışı üretim ve ticaretinin önlenmesine yönelik usul ve esaslarda düzenlemeye gitti. Tütün üretim tarihi ve kodlama bilgisinin birim paket üzerine üretim esnasında basılması ve üretim tarihiyle bandrol aktivasyon tarihinin uyumlu olması zorunlu oldu.

Tütün mamullerinin üretim ve ticaretine yeni düzenleme

Bakanlık tarafından hazırlanan "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemede, kayıt dışı üretim ve ticaretin önlenmesine yönelik değişiklikler yapıldı.

Buna göre, "Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği" uyarınca kurulan "Ürün İzleme Sistemi"nin kapsamı genişletildi.

⁠Makine çalışma testi, ürün denemesi ve deneme üretiminde test bandrol kullanılması şartı getirildi. ⁠Üretim tarihi ve kodlama bilgisinin birim paket üzerine üretim esnasında basılması ve üretim tarihiyle bandrol aktivasyon tarihinin uyumlu olması zorunlu oldu.

Tütün ithali, sadece tütün mamulleri üreten firmalar ve tütün işleme tesisi bulunanlar tarafından yapılabilecek.

İhraç edilecek tütün mamullerinde, yurt içi piyasaya arz edilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupman ambalajı kullanılamayacak.

Faaliyetine son verilen üretim tesisleri

⁠Düzenlemeyle, faaliyetine son verilen üretim tesisinde bulunan makineler, ham maddeler, ürünler ve bandroller için nasıl işlem yapılacağı belirlendi.

Bu kapsamda üretim tesisini devralandan teminat alınması ile hem devredenin hem de devralanın, idari para cezası ve vergi borcunun bulunmadığını belgelendirmesi hükmü getirildi.

⁠Vergi ve SGK borçlarını yapılandıran firmaların tesislerinin devrinde, yapılandırma kapsamındaki borçların tamamının ödenmiş olması şartı konuldu.

Ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi için başvuru ve izin koşulları revize edilerek düzenlenen uygunluk belgesi, o ürünlerin üretildiği tesisin devredildiği gerçek veya tüzel kişi dışında başka bir kişiye devredilemeyecek.

Aynı markayla piyasaya arz edilecek mamulat çeşitleri, aynı kategoride sadece bir üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilebilecek. ⁠Şark tipi tütün ile tütün tozu ithalatı yapılamayacak.

ETİKETLER
SGK Sigara Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün Vergi
Sıradaki Haber
Türkiye'den kalıcı ateşkes temennisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi küresel üretim üssü haline getirme yolunda ilerliyoruz
11:37
Lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor
11:33
UNESCO raporuna göre, çoğu sosyal medya fenomeni, doğruluğunu teyit etmediği bilgiyi paylaşıyor
11:39
ABD-Çin arasında yeni raunt: İkinci Trump Dönemi
11:36
Yerli füzeler hedefi milli sistemlerle vuruyor
11:31
Sivil hava meydanları ve limanların güvenlik stratejilerine ilişkin esaslar düzenlendi
Kuyucuk Gölü'nün yeniden "kuş cenneti" olması için çalışma yürütülüyor
Kuyucuk Gölü'nün yeniden "kuş cenneti" olması için çalışma yürütülüyor
FOTO FOKUS
Karda mahsur kalan koyunlar dronla bulundu
Karda mahsur kalan koyunlar dronla bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ