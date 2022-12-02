3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla derlenen bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havalimanlarında, hava seyrüsefer hizmetleri, havalimanı işletmesi ve diğer destek hizmetlerini yerine getirirken her noktaya ulaşımın sağlanmasının yanı sıra her bireye ulaşmak amacıyla "erişilebilir hizmet ağı" oluşturma çalışmaları yapıyor.

Bugüne kadar Türkiye'deki 35 havalimanı "Erişilebilirlik Belgesi"ne layık görüldü. Diğer havalimanları için de bu belgenin alınması için çeşitli projeler uygulamaya alınıyor.

Bu kapsamda, söz konusu havalimanlarında da engelli yolcu standartlarına uygun danışma, pasaport, bilet satış ve check-in bankoları ile engelli tuvaletleri oluşturuldu. Ayrıca engellilerin kullanabileceği standartlarda rampa ve basamaklar tesis edildi, hissedilebilir yer zemin döşemeleri yapıldı.

Gerekli standartlarda engelli otoparkı oluşturulurken havalimanlarını kullanan engelli yolcuların DHMİ ücret tarifesi kapsamında ücretsiz olarak bu hizmetten faydalanabilmeleri sağlandı.

Havalimanı girişlerine fiziki mahalleri gösteren ayaklı Braille kabartmalı haritalar yerleştirildi. Terminallerin fiziki durumu çerçevesinde diğer katlara erişimi sağlayan İngilizce ve Türkçe sesli uyarı veren ve Braille kabartmalı butonları bulunan, tekerlekli sandalyeliler tarafından da kullanılabilecek ölçülerde asansörler oluşturuldu.

Asansör ve yürüyen merdiven olmayan, fiziki mahalleri uygun havalimanlarında katlar arası iniş-çıkışı sağlayan yükselebilir platformlar tesis edildi.

Terminal içinde ve dışında standartlara uygun tahsis edilmiş engelli telefonları kurulurken terminal içindeki yeme içme mahallerine ulaşımdaki kot farklılıkları giderildi. Havalimanı terminallerinde giriş-çıkış kapıları engelli yolcuların geçebilecekleri ölçülerde düzenlendi.

Ayakta durmakta güçlük çeken yolcular için tırabzanlar oluşturulurken engelli yolcuların dinlenmeleri için yeterli sayıda koltuk grubu planlandı.

YHT ve ana hat trenlerinde 883 bin 560 kişi engelli yolcu seyahat etti

TCDD tarafından da demir yolu taşımacılığında yatırımlar devam ederken yüksek hızlı trenler (YHT) ve diğer ana hat trenlerinde toplam 275 tekerlekli sandalye alanı oluşturuldu.

Ana hat ve bölgesel trenler için 43 seyyar rampa yaptırılarak, kullanılmaya başlandı. YHT'ler için 20 ilave rampa alımı ve dağıtımı yapıldı. 535 gar ve istasyonun tuvaletleri, engelli yolculara hizmet verecek şekilde tadilattan geçirildi.

Temin çalışmaları devam eden Milli Tren Projesi ve yeni imal edilecek araçlar engelli yolcuların erişimine uygun olarak projelendirildi.

Görme engelliler için koltuk numaraları ve vagon numaralarına sahip dokunsal rehberlik sistemi oluşturuldu.

Tekerlekli sandalyeli yolcular için her tren setinde dış kapılara ve tuvaletlere kolay erişimin sağlanması için uygun oturma, tekerlekli sandalyeyi koyma yerleri ile uygun iniş-biniş kapısı gibi düzenekler yapıldı. Vagonlar arasındaki taban döşemesi ile vagon döşemeleri arasındaki eğim engelliler için problem teşkil etmeyecek şekilde düzenlendi.

Kameralı bilgisayarı ve akıllı telefonu olan işitme engelli vatandaşlara "https://ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr//" adresi üzerinden Engelsiz Çağrı Merkezi görüntülü görüşmeyle hizmet sunuyor.

Yolcu yoğunluğu olan ana hat ve YHT garlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla 15 YHT iş yerinde (Ankara, Eryaman YHT Garı, Eskişehir, Konya Selçuklu, Karaman, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı, İzmit, Polatlı, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze) 53 personel ile yardım almak isteyen yolculara "Turuncu Masa" hizmeti veriliyor.

Bu yıl ekim ayı itibarıyla YHT ve ana hat trenlerinde seyahat eden engelli yolcu sayısı 883 bin 560 kişiye ulaştı. Turuncu Masa hizmetinden de 34 bin 405 yolcu yararlandı.

Kara yolları, kaldırımlar ve yaya geçitlerinde "engelsiz ulaşım" uygulamaları

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki devlet ve il yollarında da engelli bireylerin faydalanabileceği şekilde tasarlanmış yaya rampası veya asansör içeren yaya üst geçit tipleri uygulanırken mevcut yaya üst geçitleri bünyesinde ilave asansör yapılarak erişilebilirlik uygulamasına katkı sağlanıyor.

Yol ağlarında çeşitli noktalarda hemzemin yaya geçitlerinin orta refüjleri ve yaya yolları engellilerin kullanımına uygun olarak düzenlenirken yeni ve mevcut yaya kaldırımları ve hemzemin yaya geçitlerinde engelli bireylerin kullanımına uygun hissedilebilir yüzey, orta refüj düzenlemeleri, rampalar ve butonlu sinyalizasyon uygulamaları hayata geçiriliyor.

Yayaların hareketlilikte farklı alanlara ihtiyaç duyması sebebiyle özellikle tekerlekli sandalyelerin manevra yapmak için daha geniş alana ihtiyaç duyduğu tasarım yaparken göz önünde bulunduruluyor. Yaya kaldırımları yüzeyi kaymaz nitelikte, kaldırım döşemeleri bitişik ve boşluksuz olmasına dikkat ediliyor.

Drenaj ızgaralarındaki paralel demirler arasındaki açıklık, tekerlekli sandalye kullanıcılarına, beyaz baston ve koltuk değneği kullanıcılarına ve bebek arabalı yayalara tehlike oluşturmayacak şekilde tercih edilirken yaya geçitlerinde rögar/ızgara takımları bulunmaması, rampaların olukla kesintiye uğratılmaması için gerekli tedbirler alınıyor.