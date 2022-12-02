Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerle mücadeleyi etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" denildi.