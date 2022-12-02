Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 10:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerle mücadeleyi etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" denildi.
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