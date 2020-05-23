Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 507 test yapıldı ve 952 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1121 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 767 bin 495, vaka sayısı 154 bin 500 ve vefat sayısı 4 bin 276 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 800, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401 ve iyileşen hasta sayısı 116 bin 111 olarak kayıtlara geçti.

"Yeni vaka sayısı 1000'in altında"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske ve 1,5 metre sosyal mesafe" dedi.

Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle bayram öncesi online bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İl il güncel gelişmeleri ve koronavirüsle mücadelemizin ikinci dönemini istişare ettik. Ülkenin her noktasında yeni hayat tarzımız; Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir" dedi.

3 bin 930 kişiye işlem

İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında COVID-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen iş yerleri ile 3 bin 930 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle turizm sektörünün bu yılı kayıp olarak geçirmemesi için titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Gerek telefon gerekse yüz yüze gerçekleştirdiğim görüşmelerde aldığım geri bildirimler, hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye'nin geleceği yönünde" dedi.

Dağıstan Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım

Koronavirüs salgınından etkilenen Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'ne tıbbi yardımları taşıyan tır yola çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, bilim ve sanat merkezleri tarafından 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilen 10 bin adet yüz koruyucu siperliğin Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Kocaeli, Mersin, Kayseri, Van, Elazığ, Hatay, Tekirdağ ve Balıkesir'de bulunan ceza ve tevkif evlerinde çalışan infaz ve koruma memurlarına dün ücretsiz olarak dağıtıldığı belirtildi.

484 bin 808 kişiye izin verildi

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 18.00 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı'ndan seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 484 bin 808 kişiye izin verildi.

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay mesajının seyahat izin belgesi yerine geçtiğini duyurdu.

111 bin 384 personel görev yapacak

Bakanlık ayrıca, 81 il valiliğine "Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" genelgesi gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelge doğrultusunda bayram tatili 23-26 Mayıs tarihlerinde 4 gün olmasına rağmen trafik tedbirleri 22-27 Mayıs tarihlerinde 6 gün süreyle uygulanacak.

Bu süreçte 65 ve üstü yaşlardaki vatandaşlar ve refakatçileri ile tarım ürünü hasadı yapacakların seyahat izin belgeleri kontrol edilecek. Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında jandarma ve emniyetten 111 bin 384 personel görev yapacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 00.00-06.00 saatlerinde şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

Cuma namazları cami içerisinde kılınamayacak

İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Genelge kapsamında, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.

Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.

Maske zorunluluğu

Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak. Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak.

Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek.

Cami ve mescitlerde salgını artırabileceği değerlendirilen tespih, rahle, ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.