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Bakan Koca'dan il sağlık müdürleriyle online toplantı
[Sağlık Bakanı Fahrettin Koca]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürüyle Ramazan Bayramı öncesi online toplantı yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle bayram öncesi online bir toplantı yaptıklarını açıkladı.
Bakan Koca, "İl il güncel gelişmeleri ve koronavirüsle mücadelemizin ikinci dönemini istişare ettik. Ülkenin her noktasında yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir" dedi.
Etiketler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca online toplantıSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 23:19
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