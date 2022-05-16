Paris İklim Anlaşması Ekim 2021'de Meclis'te onaylandı. Gözler uyum yasalarına çevrildi.

Ulusal ihtiyaçlar için gerekli çevre yasaları hazırlanırken Paris İklim Anlaşması da dikkate alınıyor.

Bunun son örneği ise müsilajla mücadele teklifi...

Düzenleme için dünyadaki uygulamalar dikkatle incelendi, Türkiye için en uygun model tespit edildi..

İleri biyolojik atık su arıtma tesisi kurmayanlara ceza geliyor

Marmara Havzası'ndaki illere, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurma zorunluluğu getirilecek. Tesis kurma yetkisi belediyelere verilecek.

Belediyeler, yasayla belirlenen süre içerisinde proje hazırlamazsa, yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçecek.

Su Kanunu yasa taslağı Paris İklim Anlaşması'na uygun olacak

Ardından Su Kanunu gündeme gelecek.

Uzun süredir taslak çalışması süren Su Kanunu'nda da Paris İklim Anlaşması'na uygun maddeler yer alacak. Su kaynaklarının verimli kullanımı ön planda tutulacak.

İklim değişikliği ile mücadele için kanun teklifi hazırlanıyor

Ve iklim anlaşması...

Türkiye'nin iklim değişikliği ile topyekun mücadelesini anayasası olacak. İlerleyen süreçte iklim değişikliği yasasına ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılacak..