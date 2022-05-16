Güvenlik güçleri Ağrı Dağı'nda nefes kesen bir operasyona imza attı. 11 terörist, saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi.

Çetin arazi şartlarında gerçekleşen operasyon bölgesine ilk kez TRT HABER ekibi ulaştı.

19 Şubat'ta İHA'lar tarafından mağaradan çıkan bir kadın teröristin tespit edilmesiyle düğmeye basıldı. Mağara ablukaya alındı, 82 timden oluşan bin 592 personel harekete geçti.

Teknik cihazlarla dinleme yapıldı. Mağarada terörist grubun olduğu kesinleştirildi.

Komandolar adım adım ilerledi

Teslim olmayan teröristler mağaranın derinliklerine saklandı. TRT Haber'in ulaştığı görüntüler, teröristlerin mağarada aylarca kalabilecekleri yaşam alanı oluşturduklarını ortaya koydu.

Güvenlik güçleri teröristlere defalarca 'Teslim Olun' çağrısında bulundu. Çağrı karşılık bulmayınca operasyon emri verildi.

Bölgeye şantiye kuruldu

Güvenlik güçleri diğer operasyonlara nazaran bu operasyonda farklı bir yol izledi, mağaraya girilmedi ancak mağara yerle bir edildi. İş makinaları ile günlerce kazılarak teröristlere ulaşıldı.

Yerle bir edilen mağarayı ortaya çıkarmak için bölgeye adeta şantiye kuruldu. 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi getirildi.

Çalışmalar şiddetli soğuk altında gece gündüz sürdü. 80 günlük mücadelenin ardından mağara ortaya çıkarıldı, 14 bin 770 kamyon hafriyat çıkarıldı.

Mağara 3 bölümden oluşuyor

28 metre derinlikteki mağara 100 metre uzunluğundaydı. Y şeklindeki mağara 3 bölümden oluşuyordu. Tamamen imha edilen mağaranın ilk ve son hali görüntülere bu şekilde yansıdı.

Mağarada 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Aralarında örgütün sözde Ağrı Dağı sorumlusu da bulunuyordu. Terör örgütü PKK'nın Ağrı Grubu, bu başarılı operasyonla imha edildi.

Operasyon için devletin tüm kademeleri seferber oldu. Çalışmalar, koordinasyon merkezinden canlı olarak izlendi.

Ne soğuk ne kar engel oldu

Zor şartlarda, adeta destan yazan kahramanlar, o anları TRT Haber'e anlattı.

"Kar, kış, yağmur çamur demeden zorlu arazi şartlarına aldırış etmeden 84 gündür buradayız. Jandarma genel komutanlığının bünyesinde bulunan Jandarma Özel Harekat ve Jandarma komando birliklerinin inançlı, inatçı ve intikamcı prensini benimseyerek yapmış olduğumuz bu ortak harekat neticesinde 11 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

Operasyona katılan Mehmetçik, şehit ailelerine mesaj da gönderdi.

"Tam bir yıl önce vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak amacı ile canlarını seve seve feda eden Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı ve Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın kanları yerde bırakılmayarak aynı bölgede ağrı dağında intikamları alınmıştır. Bu kıymetli vatan evlatlarını yetiştiren anne ve babalarımızı saygı ver hürmetler kıymetli ellerinden öperiz. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun."

Bölgede arazi arama tarama çalışmaları ve operasyonlar kesintisiz olarak devam ediyor.

Haber: Mikail Kurban

Kamera: Ertaç Koçak