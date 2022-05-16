Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde PKK/YPG'li 10 terörist tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasında, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2022
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/CL53JudSJ7