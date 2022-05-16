Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde PKK/YPG'li 10 terörist tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.