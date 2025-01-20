Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu yeniden hizmete açıldı

Suriye'nin Halep kentindeki Muhafaza semtinde bulunan Halep Başkonsolosluğu'nun açılışına, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda yapılan törende, Türk bayrağı göndere çekilirken, 13 yıl aradan sonra diplomatik faaliyetler de yeniden başladı.

Açılış, Halepliler tarafından da büyük coşkuyla karşılandı. Konsolosluğun bulunduğu mahallenin sakinleri, açılışı tekbir getirerek ve zılgıtlarla kutladı.

Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, TRT Haber'e konuştu:



????Ülkemizi, Halep'teki başkonsolosluğumuzda ve Şam'daki büyükelçiliğimizde temsil edeceğiz.

????Suriye'nin gerçek sahipleriyle ilişki kurarak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacağız. pic.twitter.com/0RrJ7a4FIe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 20, 2025

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Köroğlu, TRT Haber'da yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Suriye ilişkilerinin yeniden başlamasının gurur verici olduğunu belirterek, "40 yıllık 45 yıllık süren rejimin sona ermesinden sonra, Suriye’nin gerçek sahipleriyle gerçek bir ilişki kurarak yeniden ülkemizin hem Suriye’nin kalkınmasına katkıda bulunmasını sağlayacağız. Hem yıllardır misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine güven içinde dönmelerini sağlamak konusunda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Suriye ile Türkiye ilişkileri çok daha fazla gelişecek"

İki ülke arasındaki ticari, askeri, kültürel, siyasi ilişkilerin gelişmesine dışişleri temsilcileri olarak katkıda bulunacaklarını vurgulayan Köroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

İnşallah önümüzdeki dönemde, yani Suriye ile Türkiye ilişkileri çok çok daha fazla gelişecek. Bin yıl aşkındır süren kardeşliğimiz daha da pekişerek gelişecek. Suriye'nin yeniden dünyaya açılmasına, Suriye halkının layık olduğu refaha, barışa, huzura yeniden kavuşmasına Türkiye olarak destek olacağız. Tabii bu, aynı zamanda Türkiye'nin de Arap dünyasıyla daha sağlıklı bir şekilde yeniden bağlanmasına vesile olacak. Dolayısıyla, iki taraftan da çok kazançlı, çok bereketli bir sürece başladığımızı söyleyebiliriz.

Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta faaliyetlerine yeniden başlamıştı

2012'de faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık 2024'de faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş, ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.