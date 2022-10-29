Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni başladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı seri üretim ilk araç banttan indi.

Yerli otomobil Togg banttan iniyor. https://t.co/n2hZq3GiWO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2022

Togg'un "Anadolu" rengiyle sahneye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin açılışında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan ecdadı, Milli Mücadelenin kahramanlarını, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile Büyük Millet Meclisi'mizin tüm mensuplarını rahmetle, şükranla yad ediyorum. Bu anlamlı günde milletçe tek yürek olduğumuz böylesine tarihi bir açılışta buluşmamızı nasip eden rabbime sonsuz hamdüsenalar ediyorum. Millet olmak demek, aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak, farklılıkları ortak hayallerle birleştirmek, hüzünlerin üstesinden ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak demektir. Millet olmak demek, tüm bu hasretler üzerinde ortak bir geleceğe yönelmek demektir. Togg, ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır.

Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla, 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı, bir tarafta beyaz… Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bunun için Togg, Türkiye'nin, 85 milyonun ortak gururudur diyoruz. Ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un başarısı için destek veren, dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Bu bir memleket meselesidir diyerek bugünkü heyecanımıza ortak olan siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerine ve devletimizin her kademesinden arkadaşlarımıza elbette en başta da aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Togg'u seri üretim bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan babayiğitlerimizi, teknisyenlerimizi, mühendislerimizi ve şu anda 1300 civarındaki emekçilerimizi yürekten kutluyorum.

Sizler, milletimizle birlikte Nuri Demirağ'ın, Nuri Killigil'in, Vecihi Hürkuş'un ve Şakir Zümre'nin mirasını da onurlandırdınız. Biliyorsunuz dün Ankara'da Cumhuriyetimizin yeni asrına damga vuracak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun müjdesini milletimizle paylaştık. Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı da işte burada hizmete açtığımız tesistir. Yanında durduğumuz araçtır. Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Ama üreticileri Togg'u akıllı cihaz olarak tarif ediyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin üretileceği Togg Gemlik Kampüsü'nün ve banttan indirdiğimiz akıllı cihazlarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bursa ve çevre illerden kendi imkanlarıyla Togg Gemlik Kampüsü yakınlarına kadar gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, törenden saatler önce turnikelerden geçirilerek alana alındı.

Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar ise tören öncesinde tamamlandı. Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince "Togg" yazılı yön tabelaları yerleştirildi.

Kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında Togg'un amblemini yansıtan peyzaj çalışmaları yapıldı.