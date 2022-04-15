Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrotimi SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

SOLOTÜRK'e özel hazırlanan videoya da yer verilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Cesaretleri ve imkansızı başaran kabiliyetleriyle her zaman gurur duyduğumuz, gökyüzüne asil milletimizin imzasını atan SOLOTÜRK ekibimizin 11'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimize ve kahraman pilotlarımıza hayırlı, başarılı görevler diliyoruz."

Videoda, SOLOTÜRK'ün gösterilerinden anlar ile eski pilotlarının görüntüleri de yer aldı.