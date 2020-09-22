Türkiye duyuruda, "Limni adası 1923 Lozan Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir" denildi.

Yunanistan'ın silahlandırdığı adalardan bir diğeri ise Sakız Adası.

Daha önce de Sakız Adası için bir Navtex yayınlanmış, "Askerden arındırılmış olması gerekiyor" açıklaması yapılmıştı.