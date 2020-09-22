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Türkiye'den yeni Navtex ilanı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yunanistan, provokasyonlarını sürdürüyor. Türkiye, Ege Denizi'nde Limni Adası'nın Lozan Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini bildiren yeni bir Navtex yayınladı.
Türkiye duyuruda, "Limni adası 1923 Lozan Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir" denildi.
Yunanistan'ın silahlandırdığı adalardan bir diğeri ise Sakız Adası.
Daha önce de Sakız Adası için bir Navtex yayınlanmış, "Askerden arındırılmış olması gerekiyor" açıklaması yapılmıştı.
Etiketler: Yunanistan Navtex Ege deniziSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 18:03
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