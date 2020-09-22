Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: recep tayyip erdoğan taziye mesajıSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:02
Sıradaki Haber
Bakan Kurum: Küresel ısınmaya hep birlikte dur diyelim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz