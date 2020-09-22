Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Kurum: Küresel ısınmaya hep birlikte dur diyelim
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, küresel ısınmanın dünyaya etkilerinin anlatıldığı bir videoyu paylaşarak "Vakit varken değişelim, küresel ısınmaya hep birlikte dur diyelim." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Vakit varken değişelim, küresel ısınmaya hep birlikte dur diyelim. #HareketlilikHaftası #MobilityWeek pic.twitter.com/TJseHJhHWn— Murat KURUM (@murat_kurum) September 22, 2020
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı, küresel ısınmanın dünyaya etkilerinin yer aldığı videoda ifadelere yer verildi:
"Dünyamız ısınıyor ama bu sıcak ısıtmayacak, yok edecek. Durdurulamayan seller, söndürülemeyen yangınlar, hayatı durduran kuraklık... Bu karanlık tabloyu el birliğiyle biz yaptık ama hala vakit var, değişelim, bu tabloyu tersine çevirelim. Dünyamızı kurtarmaya bugünden başlamak için küresel ısınmaya hep birlikte dur diyelim."
Etiketler: bakan kurum murat kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı küresel ısınma Avrupa Hareketlilik HaftasıSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 16:46
Sıradaki Haber
Savunma sanayiinden öğrencilere 19 bin tablet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz