Haber Giriş: Kaynak: AA
AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 16.40'ta başladı.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 3 saat süren toplantı sona erdi.
Etiketler: recep tayyip erdoğan ak parti mkykSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 19:49
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Doğu Akdeniz için konferans çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz