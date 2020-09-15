Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Yunanistan'ın aykırı adımlarına yeni NAVTEX ilanı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye, Sakız Adası'nın Lozan Barış Antlaşması ihlal edilerek silahlandırıldığını belirten yeni bir NAVTEX yayınladı.
Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarını bu kez NAVTEX ile duyurdu.
Yeni NAVTEX ilanı Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı.
Yunanistan'ın askerden arındırılmış olması gereken Sakız Adası'nı Lozan Barış Antlaşmasını ihlal ederek silahlandırdığı ilan edildi.
Etiketler: son dakika Navtex türkiye'den yeni navtex ilanı sakız adasıSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 12:03
Son Haberler
- 12:12
- 12:08
- 12:04
- 12:06
- 11:49
Sıradaki Haber
Yeni barolar adli yardım sunacak, CMK görevlendirmelerinde yer alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz