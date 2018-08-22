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Türkiye'den Venezuela'ya destek mesajı

Türkiye, Venezuela'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremle ilgili ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

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Türkiyeden Venezuelaya destek mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'da yaşanan, aynı zamanda Trinidad ve Tobago'da da hissedilen güçlü depremin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Depremde şimdiye kadar can kaybı veya yaralı olmaması tesellimizdir. Türkiye, depremden etkilenen ülkelerle dayanışma içinde olup ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır" ifadesi yer aldı.

Venezuela'nın kuzeydoğusundaki Yaguaraparo kentinin 20 kilometre kuzeybatısında, yerin yaklaşık 123 kilometre altında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Venezuela deprem, Dışişleri Bakanlığı, deprem
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