Uzlaştırmada yıl sonu hedefi 200 bin dosya

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, 2 Aralık 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la aralarında tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılığın da bulunduğu suçlar uzlaştırma kapsamına alındı.

51 bin 61 dosyada anlaşma sağlanamadı

Geçen yıl uzlaştırmaya gidilen 278 bin 530 dosyanın 223 bin 469'unda fail, mağdur veya suçtan zarar görenle uzlaştı. 55 bin 61 dosyada ise anlaşma sağlanamadı.

Bu yılın ilk 7 ayında ise aralarında kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçların da bulunduğu 108 bin soruşturma ve kovuşturma dosyası, uzlaştırmacılar eşliğindeki müzakereler sonrasında "kamu yararına çalışma", "bağış yapma", "suç nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi" ve "özür dileme" karşılığında anlaşmayla sonuçlandırıldı.

200 bin dosya hedefi

Böylece, uyuşmazlıkların çözümüne yönelik belirlenen anlaşma kararlarını uygulayan failler, ceza almaktan kurtuldu. 2018'in sonunda 200 bin soruşturma dosyasının mahkemelere gitmeden uzlaştırmayla çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Uzlaştırma süreci nasıl işliyor?

Fail ve mağdur, uzlaştırmacılar eşliğinde görüşmeler gerçekleştiriyor. Taraflar, görüşmeler sırasında mağdurdan veya suçtan zarar görenden "özür dileme", "kamu yararına hizmet veren kuruluşlarda çalışma", "topluma faydalı birey olunmasını sağlayacak programlara katılma", "maddi ve manevi zararın karşılanması" ve "bağışta bulunma" gibi edimleri (anlaşma kararı) belirliyor.

Bu tür edimler üzerinde tarafların uzlaşmaya varmaları suretiyle dosyalar sonuçlandırılıyor. Böylece, uzun yargılama süreçleri de sona eriyor.

Sanıklar, uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde ceza almaktan kurtuluyor. Uzlaşma sürecinde mağdur herhangi bir ücret ödemiyor. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer masraflar devlet tarafından karşılanıyor. Uzlaşmanın olumlu sonuçlanması halinde de sanıktan herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Kaynak: AA