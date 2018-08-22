  • 22 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.082
    EURO 7.046
  • BIST 90185.99
    ALTIN 233.548
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Venezuela'nın kuzeydoğu sahillerini etkileyen 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olmadığı açıklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Venezuelada 7.3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, Venezuela'nın kuzeydoğu sahilini vuran ve başkent Caracas'tan da hissedilen depremin 7.3 şiddetinde olduğu belirtildi.

Venezuela İçişleri Bakanı Néstor Luis Reverol, ilk belirlemelere göre depremde can kaybı olmadığını, ancak yaralıların ve maddi hasarın meydana geldiğini aktardı.

USGS, depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Yaguaraparo kentinin 20 kilometre kuzeybatısı olduğunu ve yerin yaklaşık 123 kilometre altında meydana geldiğini kaydetti.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı

Caracas'ta yaşayan ve Amerikan medyasına açıklama yapan bazı kişiler, depremin yaklaşık 1 dakika boyunca sürdüğünü ve binaların 7. katında dahi hissedildiğini anlattı.

Olayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı Néstor Luis Reverol, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, ancak yaralıların ve maddi hasarın meydana geldiğini belirtti. Bakan Reverol, depremle ilgili güncel bilgi vereceklerini, bu süreçte vatandaşlardan sakin olmalarını istedi.

Kaynak: AA

Etiketler: venezuela, deprem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER