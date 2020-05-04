Haber Giriş: Kaynak: DHA
Türkiye'den Somali'ye ikinci yardım
Milli Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzemelerini Somali'ye ulaştıracak, TSK'ya ait uçağın Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Somali'ye ulaştırılacak tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti" ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Somali’ye ulaştırılacak tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/tbxgNgRxtB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2020
Etiketler: Somali tıbbi yardım tsk milli savunma bakanlığıSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 01:48
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