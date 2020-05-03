Haber Giriş: Kaynak: AA
Polis okullarında mayıs sonuna kadar eğitim öğretim yapılmayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Polis Akademisi Başkanlığı, COVID-19 tedbirleri kapsamında, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi ile tüm polis meslek yüksek okulları ve polis meslek eğitim merkezlerinde bu ayın sonuna kadar eğitim öğretimin yapılmayacağını açıkladı.
Akademinin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığınca, ülke çapında örgün eğitime mayıs ayı sonuna kadar ara verilmesi üzerine, İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan genelgeye göre Başkanlığımıza bağlı PAEM ile tüm PMYO ve POMEM müdürlüklerinde mayıs ayı sonuna kadar eğitim-öğretim yapılmayacaktır."
Etiketler: PAEM pmyo pomem polis akademisi başkanlığıSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 22:02
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