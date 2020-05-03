Akademinin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığınca, ülke çapında örgün eğitime mayıs ayı sonuna kadar ara verilmesi üzerine, İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan genelgeye göre Başkanlığımıza bağlı PAEM ile tüm PMYO ve POMEM müdürlüklerinde mayıs ayı sonuna kadar eğitim-öğretim yapılmayacaktır."