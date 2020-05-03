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İçişleri Bakanı Soylu: Rehavete kapılmayalım, kalabalık olmamaya dikkat edelim
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafe, alışveriş yoğunluğu, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen günlerin önemli olduğuna dikkati çekti
Soylu, "Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." uyarısında bulundu.
Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 3, 2020
Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım.
Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim.
Etiketler: son dakika İçişleri Bakanı süleyman soyluSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 22:47
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