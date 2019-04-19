Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Sözde “Suriye Demokratik Güçleri” heyetini kabul etmesini kınadıklarını bildirdi.

Terör örgütü uzantılarına suni meşruiyet kazandırmaya yönelik bu teşebbüsün müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmayan son derece yanlış bir adım olduğunu vurgulayan Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü;

"Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan gündemlerin ilerletilmesine müsaade edilmemesinin önemini ve Türkiye’nin milli güvenliğini temin etmek için gerekli gördüğü önlemleri almaktan çekinmeyeceğini tekrar hatırlatıyoruz."

Kaynak: TRT Haber