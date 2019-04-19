Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Gecesinin; Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/KK1yhvNbK4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 19 Nisan 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti;

Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat gecesinin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.

Kaynak: TRT Haber