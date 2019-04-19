Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de hayatını kaybeden Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılması için savcılık soruşturması sürüyor.

Meclis Araştırması talep edildi

Yargının ardından TBMM de harekete geçti.

AK Partili Nurettin Canikli ve arkadaşlarının imzasını taşıyan önergede, son zamanlarda yaşanan şüpheli çocuk ölümlerine dikkat çekildi.

Çocukların kendini koruyamayacak durumda olduğunun hatırlatıldığı önergede bu tür olayların tüm yönleriyle araştırılması istendi.

Alınacak tedbirlere ilişkin gerekli tespitlerin yapılması için de Meclis Araştırması talep edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu da konuya ilişkin inceleme başlatmıştı.

Kaynak: TRT Haber