Merkezi Viyana’da bulunan Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu, 2022-2027 dönemi üyelik seçimleri tamamlandı.

20 Nisan'da Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’de gerçekleştirilen seçimlerde Türkiye'nin adayı Profesör Doktor Sevil Atasoy oldu.

Üçüncü kez seçildi

Dışişleri Bakanlığı, üçüncü kez üyeliğe seçilen Atasoy için tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda; "Atasoy'un Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu'nun faaliyetlerine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz."ifadesi yer aldı.

"Bu gelişme aynı zamanda ülkemizin uluslararası örgütlerdeki ağırlığının ve saygınlığının bir tezahürüdür" denildi.