Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, göreve geldikten sonra ilk kez başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda açıklama yaptı.

Tatar, 27 ile 29 Nisan arasında Cenevre'de yapılacak gayriresmi Kıbrıs konferansı öncesinde, 26 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya geleceklerini duyurdu.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile birlikte Cenevre'de yeni bir siyaset ortaya koyacağını söyledi. "Tek gerçekçi yolun, egemen eşitliğe dayalı iki devlet" olduğunu vurgulayacaklarını anlattı.