Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 23:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taha Akgül'e tebrik telefonu
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Taha Akgül'ü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Taha Akgül ile telefonda görüştü.
Erdoğan, madalya töreninin ardından milli güreşçiyi arayarak kutladı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 23:43
- 23:37
- 23:04
- 23:10
- 22:39
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tatar bir araya gelecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz