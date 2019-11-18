Dışişleri Bakanlığından, Norveç'te İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride Kuran-ı Kerim’e yapılan saygısızlığa ilişkin yapılan açıklamada, "Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Norveç'in Kristiansand şehrinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride Kuran-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz.

Son dönemde, Batı Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karşı ayrımcılığın, İslam karşıtlığı ve cami saldırılarının artmasından derin kaygı duyuyoruz.

İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaşması, derhal çözüm bulunması gereken bir mesele haline gelmiştir.

Irkçı ve aşırı sağcı söylemleri, sosyal medya paylaşımlarıyla bu eğilimleri körükleyen siyasetçiler esasen bu tür dine hakaret içeren saldırıların da ideolojik altyapısını oluşturmaktadır.

Bu saldırılar sadece Müslümanları hedef almamakta, insanlığın tümü için tehdit oluşturmaktadır. Bütün dünyayı tehdit eden bu virüsü tamamen temizlemek için uluslararası toplumun birlikte çalışması yönündeki çağrımızı bu vesileyle tekrar ediyoruz.

"Din veya inanca dayalı terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele” başlıklı BM kararının tüm üye ülkelerce uygulanması önem taşımaktadır. Türkiye bu yöndeki uluslararası çabalara liderlik etmeye devam edecektir."

Norveç'te aşırı sağcı grup SION'dan İslamiyet karşıtı gösteri

Norveç'te, geçtiğimiz cumartesi "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (SION)" isimli aşırı sağcı grup, Kur'an-ı Kerim üzerinden provokasyon yapmaya çalışmıştı. Göçmenlerin yoğun yaşadığı Kristiansand kentinde gösteri yapan grup, Kur'an-ı Kerim yakmak istedi. Polisin buna izin vermemesi üzerine grubun lideri Arne Tumyr, iki adet Kur'an-ı Kerim'i çöpe attı.

Kristiansand polisinden yapılan açıklamada, aşırı sağcı grubun gösterisine son verildiği ve 5 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Mayıs ayında Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön Hareketi Lideri Rasmus Paludan'ın, Müslümanların yoğun yaşadığı bir semtte Kur'an-ı Kerim yakıp Müslümanlara küfür etmesi büyük tepki çekmişti.

Haziranda da Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi Başkanı Marco de Wit, Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere atarak, provokasyon yapmaya çalışmıştı.

Kaynak: TRT Haber