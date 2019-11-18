Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 kilovatlık elektrik jeneratörünün kurulumunun yapıldığı aktarıldı.

Elektrik jeneratörünün kurulumuyla ilgili bir video da paylaşıldı.

Kaynak: TRT Haber