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Rasulayn'da köyün elektrik sorununu Mehmetçik çözdü18 Kasım 2019 Pazartesi 14:43 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 15:08
Elektrik ve suyun olmadığı Suriye'nin Rasulayn bölgesindeki Nukra köyü için temin edilen 75 kilovatlık elektrik jeneratörünün kurulumu, Türk askeri tarafından yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 kilovatlık elektrik jeneratörünün kurulumunun yapıldığı aktarıldı.
Elektrik jeneratörünün kurulumuyla ilgili bir video da paylaşıldı.
Kaynak: TRT Haber
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