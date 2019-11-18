Meclis'e 12 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi18 Kasım 2019 Pazartesi 14:17 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 14:21
HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 12 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.
HDP Eş Genel başkanları Buldan ve Temelli'nin de aralarında bulunduğu Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan."
Kaynak: AA